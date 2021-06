Auto: Nissan e Honda registrano calo nelle vendite in Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le case automobilistiche giapponesi Nissan e Honda hanno registrato un calo nelle vendite in Cina nel mese di maggio. Lo hanno riferito le aziende in un comunicato, specificando che “Nissan ha venduto 111.096 veicoli, con un calo del 14,6 per cento rispetto al 2020, mentre le vendite di Honda sono scese del 4,1 per cento, attestandosi a 128.713 auto”. Toyota, un’altra multinazionale automobilistica nipponica, ha riportato invece vendite più alte, con 168.900 auto vendute in Cina, e una crescita delle transazioni dell'1,5 per cento. (Git)