Cina: Gentiloni, cooperazione su clima, ma serve accordo per parità condizioni

- Con la Cina c'è cooperazione su alcuni temi, come il cambiamento climatico, ma serve un accordo globale forte per garantire la parità di condizioni che non è ancora garantita da Pechino. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, intervistato da "Cbnc" prima della riunione dei ministri delle Finanze del G7 a Londra. "Parleremo anche delle relazioni con la Cina. Penso che sarà un tema molto importante nel prossimo Summit fra i leader", ha sottolineato. Con la Cina "cooperiamo in alcuni settori, come il cambiamento climatico e la transizione ambientale, ma allo stesso tempo dobbiamo avere un forte accordo globale tra noi per garantire la parità di condizioni, che non è ancora garantita dalla Cina, e per affrontare le sfide della Cina nel futuro. Penso che lavoreremo insieme per trovare il giusto equilibrio", ha detto. "Come sempre abbiamo opinioni diverse" nell'Unione europea, "ma alla fine abbiamo una posizione comune", "in particolare per quanto riguarda le relazioni con la Cina", ha aggiunto il commissario Ue. (Beb)