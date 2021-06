Spagna-Marocco: "El Pais", si valuta visita di alto livello per risolvere crisi con Rabat

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo sta pensando ad un gesto distensivo per risolvere la crisi diplomatica con il Marocco e tra le possibilità si valuta la visita di un ministro o dello stesso re, Felipe VI nel Paese nordafricano. Secondo il quotidiano "El Pais", il governo marocchino tace da quando il leader del Fronte Polisario Brahim Gali è tornato in Algeria nelle prime ore del 2 giugno scorso. Rabat non ha reagito alla sua partenza dalla Spagna, come si temeva, ma non ha nemmeno risposto alle richieste delle autorità spagnole di risolvere la situazione dei minori a Ceuta o dei lavoratori stagionali a Huelva. Secondo fonti diplomatiche consultate da "El Pais", l'attuale situazione attuale è molto pericolosa, perché domina la sfiducia e qualsiasi incidente, innocuo o fortuito, potrebbe essere male interpretato aggravando la crisi. Madrid ha già fatto un primo gesto distensivo quando ha informato Rabat della partenza di Ghali, senza essere obbligato a farlo, dopo che il Marocco aveva avvertito che una partenza clandestina del leader del Polisario avrebbe ulteriormente danneggiato le relazioni bilaterali. (Spm)