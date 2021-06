Covid: direttore Fondo russo Rdif, a breve test su combinazione vaccini Sputnik V e cinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo russo per gli investimenti diretti (Rdif) potrebbe iniziare a testare una combinazione del vaccino Sputnik V con quello cinese nei Paesi arabi. Lo ha dichiarato a margine del Forum economico internazionale di San Pietroburgo (Spief) il direttore del Fondo russo Kirill Dmitriev. "Abbiamo ricevuto molte richieste da altri vaccini, anche dai cinesi, per sperimentazioni congiunte. Forse inizieremo le prime verifiche nei Paesi arabi, per combinare lo Sputnik con una serie di vaccini cinesi", ha affermato Dmitriev. "Non abbiamo assolutamente dubbi che lo Sputnik sarà presto accettato per viaggiare nella maggior parte dei Paesi. Non possiamo ignorare i 3,2 miliardi di persone che vivono nei Péaesi che hanno registrato il nostro vaccino", ha affermato il direttore dell'Rdif. (Rum)