Ue: Gentiloni, esborso prefinanziamento Recovery prima dell'estate

- Con il completamento del processo di ratifica della decisione sull'aumento delle risorse proprie nel Quadro finanziario pluriennale dell'Ue, la Commissione europea può andare sui mercati ed effettuare prima della pausa estiva il primo esborso del prefinanziamento del Next Generation Eu. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, intervistato dall'emittente "Cbnc" prima della riunione dei ministri delle Finanze del G7 a Londra. "Le prospettive sono più luminose per le nostre economie. Avremo nella seconda metà di quest'anno una forte ripresa nell'Ue e alla fine dell'anno avremo tra 4 per cento e 5 per cento di crescita del Pil", ha sottolineato. "Quello che cerchiamo con questi fondi, non è solo un rimbalzo dalla crisi, dal -6 per cento della recessione che abbiamo avuto nel 2020. Stiamo cercando, con questi fondi comuni, di trasformare le nostre economie, rendendole più verdi, competitive sul digitale", ha proseguito Gentiloni. "Questi fondi non sono dell'emergenza immediata, perché i fondi per l'emergenza sono già lì, decisi dagli Stati membri attraverso regole più flessibili e la sospensione di alcune nostre regole comuni. Ma dopo la risposta di emergenza, ora abbiamo bisogno di rafforzare le transizioni per avere economie migliori. Ed è per questo che questi fondi sono assolutamente necessari e sono felice che si sia concluso il percorso di ratifica" della decisione sull'aumento delle risorse proprie nel Quadro finanziario pluriennale dell'Ue "e si possa andare sui mercati a dare il primo esborso del prefinanziamento prima della pausa estiva", ha ricordato. (Beb)