Cultura: a giugno in otto piazze di Roma "Spaccio arte", si riparte da San Basilio e Ostia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Otto piazze spesso interessate da episodi di spaccio e criminalità, in otto quartieri di Roma, saranno occupate contemporaneamente con la cultura e con l'arte ogni sabato e domenica di giugno. Ritorna questo fine settimana "Spaccio arte", l'iniziativa promossa da Roma Capitale per contrastare l'illegalità e la criminalità in alcune periferie della città. Si riparte da San Basilio e da piazza Gasparri a Ostia. Il progetto artistico è realizzato con il supporto organizzativo di Zetema progetto cultura e Atac e il coordinamento di Federica Angeli, delegata alle Periferie. Dopo la prima fase che si è svolta nei mesi scorsi, l'Open Bus di Spaccio Arte riprende dunque il suo viaggio con una importante novità. San Basilio, sabato 5 giugno, e poi piazza Gasparri domenica 6 giugno, ospiteranno (ore 18.30 - 20.30), l'evento centrale della manifestazione con lo spettacolo teatrale di Angelo Maggi insieme a Iron Band dal titolo "Ma cos'è questa crisi". Contestualmente, le piazze e le vie di tutti i quartieri interessati (San Basilio, Ostia, Corviale, La Rustica, Primavalle, Tor Bella Monaca, Romanina e Spinaceto) saranno pedonalizzate e saranno animate con musica, spettacoli, teatro, cabaret, letture e attività sportive dedicate a tutti. (segue) (Com)