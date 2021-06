Cultura: a giugno in otto piazze di Roma "Spaccio arte", si riparte da San Basilio e Ostia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con Spaccio Arte coniughiamo cultura e sicurezza, due fattori determinanti per la crescita di una città. È un messaggio forte rivolto a chi occupa illegalmente queste zone con le attività di spaccio e un segnale di speranza e di vicinanza delle istituzioni alle persone oneste. La criminalità, infatti, la combattiamo sia con azioni di prevenzione e contrasto, grazie al grande impegno di forze dell'ordine e magistratura, sia riportando la bellezza e l'arte in alcune aree per troppo tempo dimenticate. Spaccio Arte è solo un tassello di un percorso più ampio per riconsegnare decoro e dignità alle periferie romane, partendo dalla voglia di riscatto che abbiamo raccolto incontrando tanti cittadini", afferma la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Occupando contemporaneamente le otto piazze di spaccio sarà impossibile comprare droga per tutti i sabato e le domeniche di giugno. Un'operazione che farà perdere complessivamente 11 milioni di euro ai clan. È una lotta alla mafia da parte delle istituzioni che non ha precedenti. Con la bellezza, l'arte e la cultura ci riprendiamo luoghi, piazze e strade che sono nostri, non dell'Antistato. E lo facciamo occupando fisicamente e impedendo alle mafie di lavorare", commenta Federica Angeli, delegata alle periferie. (Com)