Sanità: Rdif e Sanofi svilupperanno insieme prodotti digitali in Russia

- Il Fondo russo per gli investimenti diretti (Rdif) e la compagnia farmaceutica francese Sanofi, stanno pianificando di attuare congiuntamente progetti di assistenza sanitaria digitalizzata in Russia. L'intesa è stata annunciata a margine del Forum economico internazionale di San Pietroburgo. Rdif e Sanofi, precisa l'ufficio stampa del Fondo russo, intendono lavorare insieme per creare, mantenere, gestire e commercializzare prodotti sanitari virtuali in quattro aree terapeutiche, tra cui diabete e ipertensione. I progetti sfrutteranno la tecnologia Sanofi in ambiti relativi all'assistenza sanitaria virtuale con supporto tecnologico: cliniche virtuali, telemedicina e dispositivi indossabili. (Rum)