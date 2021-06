Taiwan: la presidente Tsai, non dimenticheremo mai Piazza Tienanmen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il popolo di Taiwan non dimenticherà mai la repressione della Cina contro i manifestanti a Piazza Tienanmen, avvenuta 32 anni fa. Lo ha dichiarato oggi, 4 giugno, la presidente taiwanese Tsai Ing-we in post condiviso su Facebook in occasione della commemorazione dei fatti di Pechino del 1989. "In questo giorno di giugno, stanno anche per arrivare i vaccini anti-Covid dal Giappone. Siamo grati per la tempestiva assistenza ricevuta dai partner che aderiscono ai valori della democrazia e che sostengono Taiwan", si legge nel post della presidente. "Credo che i taiwanesi non dimenticheranno mai questo giorno", ha aggiunto Tsai. (segue) (Cip)