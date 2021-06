Taiwan: la presidente Tsai, non dimenticheremo mai Piazza Tienanmen (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rammentare i fatti di Piazza Tienamen è da parte di Taiwan un atto politico rilevante nei confronti di Pechino, che rivendica il territorio insulare come parte del proprio territorio sovrano. Taiwan ha di recente accusato il governo della Cina continentale di aver boicottato l'accordo tra Taipei e la società farmaceutica tedesca BioNTech per la fornitura all'isola di vaccini contro la Covid-19. Lo scontro è giunto in un contesto di tensioni, con la Cina che ha accusato le autorità di Taipei di aver respinto l'offerta di vaccini cinesi per ragioni politiche. Taiwan ha ordinato milioni di dosi di vaccini contro la Covid-19 da Moderna e AstraZeneca, ma ha ricevuto sinora appena 700 mila dosi e vaccinato soltanto l'un per cento della sua popolazione, mentre nell'isola aumentano i casi di contagio. (segue) (Cip)