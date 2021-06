Taiwan: la presidente Tsai, non dimenticheremo mai Piazza Tienanmen (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche le autorità della Regione amministrativa speciale (Ras) di Macao hanno vietato la commemorazione dell'eccidio di Piazza Tienanmen per il secondo anno consecutivo, argomentando che l'evento e gli slogan ivi pronunciati violano le leggi locali, incluse quelle varate contro l'istigazione alla sovversione e la diffamazione. Lo hanno annunciato i deputati di Macao Antonio Ng e Au Kam-san sulle loro pagine di Facebook. Slogan come "porre fine al governo del partito unico" o "fermare la persecuzione politica" costituirebbero istigazione alla sovversione del sistema esistente, danneggerebbero la fiducia del pubblico nelle autorità e costituirebbero diffamazione, hanno scritto i legislatori. In risposta, l'Unione per lo sviluppo democratico di Macao, l'organizzatore dell'evento, ha annunciato che "presenterà ricorso in tribunale contro la decisione della polizia". (segue) (Cip)