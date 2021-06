Taiwan: la presidente Tsai, non dimenticheremo mai Piazza Tienanmen (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I fatti di piazza Tienanmen vengono ricordati come una serie di manifestazioni popolari di massa, che ebbero luogo nella nota piazza di Pechino dal 15 aprile al 4 giugno 1989 e che culminarono in un massacro da parte dell'esercito cinese, che si scagliò con fucili d'assalto e carri armati sui dimostranti. Le proteste videro la partecipazione di studenti, intellettuali e operai. Nonostante il numero complessivo di vittime rimane oggi ancora incerto, la protesta diede modo all'estero di conoscere la repressione del governo cinese in tema diritti umani e libertà di espressione. Sebbene sul web, sui giornali e nei documentari si possano trovare varie testimonianze, filmati e immagini riguardanti la protesta, molti documenti sono stati occultati dal Partito comunista cinese (Pcc) tramite l'utilizzo di censura e disinformazione. Il controllo dei media si fa evidente durante le commemorazioni organizzate per l'anniversario del massacro: ogni anno, in occasione del 4 giugno, si tengono marce o fiaccolate nel silenzio dei mezzi di comunicazione e sotto lo stretto controllo delle autorità, che tengono sotto osservazione anche i contenuti pubblicati su internet. Per aggirare la censura informatica, comune è diventato lo stratagemma di riferirsi alla data del 4 di giugno come "35 maggio", espressione coniata dallo scrittore cinese Yu Hua. (Cip)