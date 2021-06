Medio Oriente: Sereni, dalla regione una domanda di cambiamento e solidarietà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per lungo tempo l'attenzione della comunità internazionale è stata focalizzata sul dramma dei rifugiati: palestinesi prima, iracheni e siriani poi. In Libano oggi si contano oltre un milione e mezzo di siriani, in Giordania circa un milione e 300 mila. Si tratta di "numeri che dovrebbero farci vergognare delle polemiche nostrane sull''emergenza migratoria', ancora di più se andiamo a guardare la situazione economica e sociale delle comunità ospitanti". Lo scrive oggi la viceministra degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Marina Sereni, in un intervento su "Il Riformista", in cui si parla delle recenti visite in Libano e Giordania. "L'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, le organizzazioni della società civile, le agenzie dell'Onu - scrive Sereni - stanno cercando di lavorare, ad Amman come a Beirut, non più solo 'per e con' i rifugiati ma anche 'per e con' i gruppi vulnerabili della popolazione locale, per evitare che esplodano nuove contraddizioni e 'guerre tra poveri'. È un riorientamento necessario anche perché, a dieci anni di distanza dallo scoppio della guerra, è ancora difficile immaginare una conclusione in tempi brevi della crisi siriana e la possibilità concreta di ritorno di grandi numeri di rifugiati. In altre parole siamo chiamati a riflettere e a lavorare sul nesso umanitario-sviluppo, a domandarci come dare continuità e al tempo stesso far evolvere un intervento della comunità internazionale per la Siria che non può più essere esclusivamente legato all'emergenza". (segue) (Res)