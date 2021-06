Medio Oriente: Sereni, dalla regione una domanda di cambiamento e solidarietà (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'idea che gli Accordi di Abramo potessero portare la pace accantonando la questione palestinese - nota ancora la vice ministra - si è dissolta negli undici giorni di violenza che hanno provocato morte e distruzione a Gaza e in Israele. Al di là dei pronunciamenti dei governi, le opinioni pubbliche dei Paesi arabi e soprattutto di quelli più vicini al conflitto sono state attraversate da forti ondate di protesta. In particolare, mentre in Libano non sono mancati episodi di tensione al confine con Israele, in Giordania il sentimento profondo della popolazione, in gran parte di origine palestinese, si è espresso in forme e con toni più accesi che in altre occasioni, anche perché il futuro di Gerusalemme e dei Luoghi Santi ha da sempre un valore simbolico enorme per il Regno hashemita". "Il Medio Oriente - spiega Sereni - è percorso da nuovi fermenti, da non sottovalutare. E la questione del popolo palestinese, la richiesta del riconoscimento dei loro diritti è parte dell'identità culturale e politica di ampie fasce di popolazione, soprattutto tra i giovani. La sirena dell'estremismo non è affatto sconfitta, così come non sono sparite le istanze di maggiore apertura e rinnovamento democratico in questa parte del mondo. A distanza di oltre un decennio dalle Primavere Arabe credo sia dovere della comunità internazionale e di noi occidentali non farsi di nuovo trovare impreparati e vedere come il perdurare del conflitto israeliano-palestinese possa saldarsi ad altri elementi di malessere, diventare uno degli ingredienti di nuove ondate di protesta popolare, alimentare le fila del radicalismo", conclude Sereni. (Res)