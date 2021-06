Spagna: oggi probabile conversazione tra premier Sanchez e presidente catalano Aragones

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez, ed il presidente della Generalitat di Catalogna, Pere Aragones, oggi dovrebbero tenere una conversazione telefonica. Secondo quanto riferito da alcuni media locali, si tratterà del preludio all'incontro tra Sanchez ed Aragones previsto nelle prossime settimane al palazzo della Moncloa, sede della presidenza del governo spagnolo, per riprendere il tavolo di dialogo tra l'esecutivo di Madrid e quello catalano. Tra i temi al centro del colloquio la questione relativa alla concessione dell'indulto agli indipendentisti in carcere per il referendum illegale del primo ottobre 2017 e la discussione di un nuovo referendum per l'autodeterminazione. Il 7 giugno il premier Sanchez sarà a Barcellona per un evento organizzato da Foment del Treball, la principale organizzazione imprenditoriale della Catalogna e sarà la prima visita dall'insediamento del nuovo governo locale.(Spm)