Roma: Righini (Fd'I), errore su targa Ciampi indica livello professionalità Campidoglio

- "Con le parole non si recupera diceva un famoso cantautore. Non ditelo al sindaco Raggi che persevera nell'errore di coprire le falle culturali della sua Amministrazione con frasi di spiegazione che non fanno altro che confermare l'impreparazione dei vertici capitolini". Così in un comunicato Giancarlo Righini , consigliere regionale del Lazio di Fd'I. "È già un'enormità che dagli uffici della Toponomastica di un Comune - aggiunge - esca una targa con un errore nel nome di colui al quale viene dedicato il luogo, un ex Presidente della Repubblica oltretutto. Ma arrivare a dichiarare ai giornali che si sarebbe potuta sostituire prima dell'apposizione, se non fosse stata fatta fare da un marmista di Velletri è cosa che farebbe veramente ridere, se non si trattasse di parole dette dal sindaco della Capitale d'Italia. È disarmante constatare come nessuno dei tanti che avrebbero dovuto visionare il testo si sia accorto dell'errore. Questo è il livello di professionalità della giunta Raggi, ecco perché Roma sta vivendo uno dei lustri più bui della sua storia", conclude.(Com)