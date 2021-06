Scuola: Bianchi, con sostenibilità salviamo idea stessa della vita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Apriamo con percorsi di azione che permettono in ogni scuola, in ogni comunità di costruire percorsi di realizzazione". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, intervenendo all'evento "RiGenerazione Scuola, il Piano per la transizione ecologica e culturale delle scuole". "Non stiamo salvando il pianeta, ma noi stessi e i nostri figli, quelli che non conosciamo ancora, stiamo salvando l'idea stessa della vita", ha aggiunto. (Rin)