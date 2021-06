Germania: il 6 giugno elezioni statali in Sassonia-Anhalt

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terranno il 6 giugno prossimo le elezioni statali in Sassonia-Anhalt, ultimo test elettorale in Germania prima del voto per il rinnovo del Bundestag del 26 settembre. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, secondo gli ultimi sondaggi, nel Land è testa a testa come primo partito tra Unione cristiano-democratica (Cdu) e Alternativa per la Germania, formazione nazionalconservatrice che raccoglie consensi anche nell'estrema destra. Dal 2016, la Sassonia-Anhalt è governata da una coalizione tra Cdu, Partito socialdemocratico tedesco (SpD) e Verdi. Il capo del governo è Reiner Haseloff, esponente della Cdu, che ha già ricoperto l'incarico dal 2011 al 2016 quando guidava un esecutivo formato dal proprio partito con la SpD. (Geb)