Hong Kong: arrestata organizzatrice evento commemorativo piazza Tienanmen

- La polizia di Hong Kong ha arrestato la leader democratica e vicepresidente dell'Alleanza di Hong Kong, associazione che organizza l'evento commemorativo di Piazza Tienanmen, Chow Hang-tung, al fine di impedire qualsiasi commemorazione pubblica dell'anniversario della repressione cinese. Lo ha riferito la stampa di Hong Kong oggi, dopo che le autorità cittadine hanno vietato per il secondo anno consecutivo il raduno commemorativo a Victoria Park citando la pandemia di coronavirus, sebbene Hong Kong non riscontri una trasmissione locale rintracciabile da più di un mese. L'arresto di Chow, 37 anni, è avvenuto questa mattina presto, quando l'attivista è stata fermata da quattro agenti fuori dal suo ufficio. La maggior parte dei leader del movimento democratico nella ex colonia britannica sono state arrestate o sono fuggite all'estero dopo il varo della nuova legge sulla sicurezza nazionale, lo scorso anno. (Cip)