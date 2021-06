Milano 2021: Fontana, a breve centrodestra annuncerà candidato sindaco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito al candidato di centrodestra per le prossime elezioni amministrative a Milano, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, ha giudicato positivamente alcuni dei nomi trapelati, definendo "ottimi" Oscar di Montigny, Maurizio Dallocchio e Riccardo Ruggiero. "Sono tutti personaggi di qualità, che saprebbero svolgere in maniera eccellente il ruolo di sindaco - ha detto Fontana a Skytg24 - sono contento che ci si stia concentrando su persone di grande valore". Sulle tempistiche il governatore lombardo ha precisato: "Siamo pronti per dirlo a breve, non so quando, sono questioni solo di carattere organizzativo". (Rem)