Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio (5)

- VARIE-Presentazione del progetto "La forza del sorriso nel Covid-19", un programma di promozione sociale in favore delle persone con disabilità mentale e i loro familiari in grado di sostenerli soprattuto in questo periodo di emergenza sanitaria. Palazzo della Provincia di Frosinone. (ore 10)- “Fuori dalla emergenza pandemica: buona amministrazione e solidarietà”. È l’iniziativa promossa da Fp Cgil Nazionale e Fp Cgil Roma e Lazio, con la collaborazione di Nonna Roma in diretta sulle pagine Facebook fpcgil e fp.lazio. All’iniziativa, coordinata dalla segretaria nazionale della Fp Cgil, Barbara Francavilla, interverranno: Alberto Campailla (presidente Nonna Roma), Giancarlo Cenciarelli (segretario generale Fp Cgil Roma e Lazio), Vanessa Conversano (infermiera Policlinico Umberto I), Alessio D’Amato (assessore Sanità e Integrazione socio-sanitaria Regione Lazio), Elisa Pianura (dirigente medico Asl Roma 1) e Serena Sorrentino (segretaria generale Fp Cgil Nazionale). (ore 17) (Rer)