Sardegna: Coldiretti, i prodotti della dieta dello sportivo al rally Italia Sardegna

- Ci saranno anche i prodotti contadini della dieta dello sportivo ad Olbia ad accompagnare il rally Italia Sardegna. E' quella che sarà presente nei gazebo gialli di Campagna Amica che anche quest'anno accompagneranno la corsa più attesa dagli sportivi delle quattro ruote, con i prodotti contadini sardi. Da oggi e fino a domenica sera, in via Dante, dietro il Comune, ci saranno le aziende agricole di Campagna Amica con prodotti e menù colorati a chilometri 0 che arrivano direttamente dal campo. Si rinnova dunque il connubio tra sport e sana alimentazione nato lo scorso anno "grazie alla collaborazione con l'Aci Sassari e nazionale - spiega il presidente di Coldiretti Sardegna Battista Cualbu - che ci hanno coinvolto in questa importante appuntamento internazionale, dando centralità al territorio e dunque alle eccellenze agroalimentare". Sport e cibo sono un binomio imprescindibile e a tutti i livelli agonistico e amatoriale, in quanto se è vero che non esistono alimenti "magici" capaci di migliorare le prestazioni fisiche, è anche vero che mangiando male qualsiasi atleta peggiora il suo rendimento. (segue) (Rsc)