Sardegna: Coldiretti, i prodotti della dieta dello sportivo al rally Italia Sardegna (2)

- Una dieta colorata, variata, composta dai normali cibi scelti fra i diversi gruppi alimentari e soprattutto basata sulla stagionalità e il territorio a km zero, fornisce un'adeguata quantità di vitamine e minerali. Lo scorso anno, ad Alghero, durante il Rally, Coldiretti Sardegna presentò, infatti, anche la dieta del rallysta, che sarà esposta anche quest'anno. Una dieta sana, varia ed equilibrata a base di prodotti di stagione e locali. "E la dieta del rallysta rappresenta la base della sinergia nata tra Aci e Coldiretti – spiega il direttore di Coldiretti Sardegna Luca Saba – in quanto promuove sport e territorio, sport e cibo sano. Una dieta locale, oltre ad avere dei benefici per l'atleta, rappresenta anche un veicolo di promozione del territorio tra gli atleti e le migliaia di appassionati internazionali di questo sport". Durante la tre giorni, oltre all'opportunità di acquistare e consumare piatti a chilometri 0 direttamente da chi li produce, nell'Isola Campagna Amica, ci saranno anche esposizioni e laboratori volte a promuovere e valorizzare le eccellenze agroalimentari sarde. (Rsc)