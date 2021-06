Russia: ministro Salute Murashko, dall'Ema nessuna richiesta critica sullo Sputnik V

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Agenzia europea per i medicinali (Ema) non ha posto domande critiche in merito allo studio sul vaccino russo contro il coronavirus Sputnik V: tutto procede come previsto. Lo ha detto il ministro della Salute russo Mikhail Murashko, a margine dei lavori del Forum economico internazionale di San Pietroburgo (Spief). "Tutto sta andando come previsto. Devono preparare un rapporto ma sinora non abbiamo ricevuto alcuna domanda critica", ha detto Murashko. Dal 4 marzo, il vaccino russo è stato sottoposto a una procedura di esame graduale da parte dell’Ema che ha il compito di approvare l’uso dei vaccini sul mercato europeo. In precedenza, l'Ema ha espresso la speranza che, dopo il completamento delle ispezioni in Russia, l'agenzia potrà annunciare le date per la valutazione del farmaco. Il ministero della Salute della Federazione Russa questa settimana ha espresso la speranza che l'Organizzazione mondiale della Sanità e l'Ema registreranno il vaccino russo nei prossimi mesi. (Rum)