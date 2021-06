Spagna: ministra Salute, esclusione da lista mete sicure del Regno Unito è una "bastonata"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri la Spagna ha ricevuto "una bastonata" dal Regno Unito in seguito alla decisione di escludere il Paese dalle destinazioni sicure per i viaggi. Lo ha affermato la ministra della Salute spagnola, Carolina Darias, nel corso di una conferenza stampa. In merito alle misure adottate nel Consiglio interterritoriale, messe in discussione da alcune regioni, ed in particolare dalla comunità di Madrid, la ministra ha evidenziando la necessità di mettere in campo un rallentamento graduale e progressivo delle restrizioni. "Non ci può essere una lotta partigiana in questo senso", ha spiegato Darias, annunciando che oggi la Spagna prevede di raggiungere 10 milioni di persone con la vaccinazione contro il coronavirus completa.(Spm)