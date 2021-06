Mafia: confiscati beni per 100milioni a imprenditore nel Palermitano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte d’Appello di Palermo con ha confermato la confisca di beni per oltre 100 milioni di euro nei confronti di un imprenditore di Monreale (Pa), ritenuto vicino mandamento mafioso di Mazara del Vallo (Trapani). La Corte d’Appello palermitana ha così confermato quanto già deciso dal Tribunale di Trapani nel 2016, a seguito di proposta avanzata dal direttore della Dia. La confisca ha riguardato il patrimonio mobiliare, immobiliare e societario, per un valore stimato in oltre 100 milioni di euro, consistente in appartamenti, terreni, conti bancari e compendi aziendali tra cui un noto complesso turistico che al tempo ospitava anche ville in possesso di noti boss mafiosi. É stata confermata anche la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni tre con obbligo di soggiorno nel comune di residenza.(Ren)