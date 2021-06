Cina: fondatore di Meituan donerà azioni per oltre due miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fondatore cinese del colosso della consegna di cibo a domicilio Meituan donerà azioni per un valore di circa 2,27 miliardi di dollari alla sua organizzazione di beneficenza personale. Lo ha annunciato tramite una comunicazione di borsa l'amministratore delegato della società Wang Xing. Le donazioni giungono dopo che Meituan e altre società sono state sottoposte al controllo dell'autorità di regolamentazione antitrust cinesi lo scorso aprile per "pratiche poco trasparenti". "Le modifiche riguardanti l'interesse di Wang Xing nelle azioni di Meituan rappresentano una decisione di allocazione delle risorse personali presa per considerazioni filantropiche - ha fatto sapere la società in una nota - questa decisione non riflette alcun cambiamento nella sua dedizione agli affari di Meituan". (Cip)