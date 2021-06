Congo-Kinshasa: parlamento approva proroga legge marziale nelle province di Ituri e Nord Kivu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento della Repubblica democratica del Congo (Rdc) ha votato per prorogare di 15 giorni la legge marziale nelle province orientali dell'Ituri e del Nord Kivu, scosse dall'insicurezza cronica. È quanto riferisce la stampa locale. La legge marziale è stata imposta dal presidente Felix Tshisekedi lo scorso 4 maggio ed è entrata in vigore il 6 maggio per un periodo iniziale di un mese, nel quadro delle continue violenze che solo quest'anno hanno provocato la morte di centinaia di persone e costretto alla fuga più di un milione e mezzo di abitanti. In un discorso tenuto in diretta televisiva per illustrare la misura, Tshisekedi ha invitato gli abitanti delle due province a "cooperare strettamente con le autorità militari schierate (sul territorio), denunciando i nemici del popolo e la complicità a qualsiasi livello”. La mossa, ha detto Tshisekedi nel suo discorso, ha seguito "le grida di angoscia della nostra popolazione, e ha sentito il dolore che le nostre madri, sorelle e figlie stanno soffrendo in queste province devastate dalla barbarie". Durante il periodo in cui resterà in vigore la legge marziale l'autorità dell'amministrazione locale dell'Ituri e del Nord Kivu, compresa quella dei governatori e delle assemblee provinciali, sarà sospesa e sostituita dalle autorità militari. Il portavoce del governo Kasongo Mwema Yamba ha precisato che fra i poteri attribuiti ai militari durante il periodo ci sarà quello di condurre ricerche sulle persone e limitare i movimenti. (segue) (Res)