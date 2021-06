Vaccini: Fontana, nostro sistema funziona benissimo, lancio appello ai tifosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi stiamo riempiendo le nostre agende e le vaccinazioni funzionano in maniera perfetta, anzi invito chi non si è ancora prenotato a farlo perché così facendo riusciremo a trovare la libertà definitiva". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, lanciando un appello anche ai tifosi: "'Vacciniamoci', così ricominciamo a frequentare gli stadi da settembre". "Il nostro sistema funziona, non ha creato nessun danno e problema, il nostro sistema funziona benissimo e nessuno si lamenta" ha concluso Fontana. (Rem)