- "Ieri l'Ama ha dichiarato che non riuscirà a fare la raccolta per gli esercizi commerciali che, è bene ricordarlo, pagano la Tari più alta d'Italia. Sempre ieri la Corte dei conti ha bocciato in toto la gestione Raggi delle partecipate. Dopo mesi di balle dei 5 stelle sul risanamento. Mandiamoli a casa". Lo scrive su Twitter il candidato a sindaco di Roma per Azione, Carlo Calenda. (Rer)