Qatar: autorità di Doha accusate a Londra di riciclare milioni di dollari per i jihadisti in Siria

- Il Qatar è stato accusato di aver giocato un ruolo centrale in un'operazione segreta di riciclaggio di denaro volta a inviare centinaia di migliaia di dollari a gruppi jihadisti in Siria. Come riporta il quotidiano britannico "The Times", questa settimana l'Alta Corte di Londra sta esaminando un’accusa formale secondo cui l'ufficio privato dell'emiro del Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, sarebbe al centro di diverse rotte clandestine per il riciclaggio di denaro attraverso le quali veniva foraggiato un gruppo siriano affiliato ad Al Qaeda, il Fronte di Al Nusra. Due banche qatariote, diverse Ong, uomini d'affari, politici di primo piano e funzionari dello Stato sono al centro delle accuse di risarcimento per danni portate davanti alla Corte londinese da nove cittadini siriani. Questi affermano che ognuno di essi avrebbe giocato un ruolo in una presunta cospirazione per conto dello Stato qatariota, in coordinamento con i Fratelli musulmani, l'organizzazione islamista sunnita. Tra gli accusati di coinvolgimento nella vicenda vi sono Hamad bin Jassim al Thani, ex primo ministro del Qatar, e Abdulhadi Mana al Hajri, proprietario dell'hotel Ritz di Londra. I loro rappresentanti legali affermano, tuttavia, che le accuse sarebbero completamente infondate. (segue) (Rel)