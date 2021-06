Qatar: autorità di Doha accusate a Londra di riciclare milioni di dollari per i jihadisti in Siria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto riferito dal “Times”, il denaro sarebbe stato riciclato per essere utilizzato per foraggiare il Fronte Al Nusra attraverso contratti edilizi a prezzi fortemente inflazionati, tramite l'acquisto di proprietà con sovrapprezzi notevoli e il pagamento con salari fuori mercato di lavoratori migranti siriani. Secondo l'accusa, l'operazione sarebbe stata coordinata dai Fratelli musulmani, e avrebbe visto il coinvolgimento di alcuni istituti bancari in Turchia. I nove accusanti siriani hanno affermato di fronte all'Alta Corte di Londra che essi avrebbero sofferto "importanti perdite finanziarie" oltre che "torture, detenzione arbitraria, minacce di esecuzione e altre forme di persecuzione" da parte del Fronte di Al Nusra, che sarebbe stato finanziato appunto dal Qatar. (Rel)