Russia: difesa ex direttore Open Russia Pivovarov presenta appello contro arresto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La difesa dell'ex direttore dell'organizzazione "indesiderata" Open Russia, Andrej Pivovarov, arrestato a San Pietroburgo mentre stava per lasciare il Paese, ha presentato ricorso contro la decisione del tribunale di sottoporlo a detenzione sino al 31 luglio come misura cautelare. Lo ha reso noto il suo avvocato, Aleksander Valyavskij. Il tribunale distrettuale Pervomaiskj di Krasnodar, competente per il caso, ha accolto la richiesta degli inquirenti di scegliere come una misura preventiva la detenzione. Pivovarov, arrestato su un volo della compagnia polacca Lot, che stava per lasciare lo scalo di San Pietroburgo, è stato immediatamente trasferito a Krasnodar. La scorsa settimana, l'organizzazione Open Russia ha annunciato autonomamente lo scioglimento, proprio per evitare conseguenze giudiziarie per i propri collaboratori. L'organizzazione è stata fondata nel 2001 su iniziativa di Mikhail Khodorkovskij. (Rum)