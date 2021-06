Cina-Nigeria: ambasciatore cinese Cui incontra leader partito di governo Apc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina e la Nigeria possono sviluppare ulteriormente una strategia per migliorare la cooperazione reciprocamente vantaggiosa. Lo ha dichiarato l'ambasciatore cinese in Nigeria Cui Jianchun, durante l'incontro con Mai Mala Buni, presidente ad interim del partito di governo nigeriano All Progressives Congress (Apc). Cui ha affermato che la Cina intende "cooperare per apportare miglioramenti nelle infrastrutture energetiche, nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nella crescita industriale, negli investimenti e nella tecnologia. Incoraggiamo gli investitori a investire e creare posti di lavoro in Nigeria". Ricordando la ricorrenza del 50mo anniversario dell'istituzione delle relazioni diplomatiche dei due Paesi, Cui ha osservato che "questa è l'occasione per intraprendere attività di reciproco vantaggio". Buni ha affermato che "dovremmo collaborare e continuare a fare affari con investitori cinesi in Nigeria per lo sviluppo infrastrutturale. I nigeriani sono disposti a esplorare e sfruttare le varie possibilità disponibili per portare avanti lo sviluppo". (Cip)