Francia: guasti numeri di emergenza, Orange avvia inchiesta interna

- L'amministratore delegato dell'operatore Orange, Stephane Ricard, ha lanciato un'inchiesta interna per fare luce sui guasti ai numeri telefonici di emergenza che si sono verificati in Francia nella giornata di ieri, 3 giugno. È quanto si legge in un comunicato. I risultati sono attesi entro sette giorni. L'inchiesta è stata affidata all'ispezione generale di Orange e "dovrà condurre le investigazioni necessarie per identificare le cause precise di questo incidente ed emettere delle raccomandazioni per trarne tutti gli insegnamenti necessari", si legge nel comunicato.(Frp)