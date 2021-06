Regno Unito: Covid, variante Delta legata a maggiori ospedalizzazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo i nuovi dati forniti da Public Health England (Phe), istituto che si occupa di monitorare la salute pubblica in Inghilterra, la variante Delta del Sars-Cov-2, scoperta per la prima volta in India, sarebbe responsabile in proporzione di un maggior numero di ospedalizzazioni rispetto alla variante Alfa, scoperta per la prima volta nel Kent. La notizia rappresenta un notevole campanello d'allarme, dato che dati della stessa Phe suggeriscono che la variante Delta sarebbe quella al momento responsabile della maggior parte dei nuovi contagi nel Regno Unito. La variante sarebbe inoltre leggermente più resistente ai vaccini rispetto a quella Alfa, precedentemente dominante nel Paese. (Rel)