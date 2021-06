Slovacchia: premier respinge accuse opposizione su intimidazioni alle forze dell'ordine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro slovacco Eduard Heger respinge le "teorie cospirazionistiche" su presunte intimidazioni alle forze dell'ordine. Lo riporta l'agenzia di stampa "Tasr". Heger ha così replicato alle accuse arrivate dall'opposizione dopo l'arresto del direttore dell'Ispettorato per gli affari interni della polizia, Adrian Szabo. Le forze dell'ordine, afferma il premier, sono autonome ed è necessario che lo restino per poter fare il loro lavoro. "Chi parla di intimidazione è mosso dalla paura. C'è da chiedersi perché si comporti in questo modo. Dopo tutto siamo stati testimoni di quello che hanno fatto per tutti questi anni", ha detto il capo del governo. Ieri il leader di Direzione-Socialdemocrazia (Smer-Sd), Robert Fico, ha detto che chiederà alla sua formazione di promuovere una mozione di sfiducia ai danni del ministro dell'Interno, Roman Mikulec. L'ex premier Fico ha detto di interpretare l'arresto di Szabo come un tentativo di silenziare l'Ispettorato che guida. Analoghe sono state le dichiarazioni del leader di Voce-Socialdemocrazia (Hlas-Sd), Peter Pellegrini, per il quale l'esecutivo ha perso il controllo delle forze dell'ordine. Szabo è stato arrestato dall'Agenzia nazionale anticrimine (Naka) in quanto sospettato di corruzione e abuso di potere. (Vap)