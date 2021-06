Spagna: premier Sanchez non pensa a rimpasto ed è concentrato su uscita da crisi sanitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez, non sta pensando ad "alcun rimpasto" di governo ed è "concentrato sull'uscita dalla pandemia e sul superamento della crisi economica". È quanto affermato dall'esecutivo di Madrid in una note che commenta alcune indiscrezioni che diffuse su diversi media nella giornata di ieri. Nella nota si aggiunge che altre due priorità del governo sono la Catalogna e la campagna di vaccinazione che permetterà al Paese di "riprendersi rapidamente". A questo proposito l'esecutivo ha ricordato "due pietre miliari": il raggiungeremo oggi della quota di dieci milioni di persone vaccinate in Spagna con il programma di vaccinazione completo e nei prossimi giorni il Piano per la ripresa nazionale che nei prossimi giorni "riceverà l'approvazione finale della Commissione europea". (Spm)