Tunisia: ministro Esteri Le Drian, concessione visti riprenderà dopo pandemia

- I visti per i cittadini tunisini in Francia sono ancora sospesi, ma prima della diffusione della pandemia di Covid-19, la Tunisia era il quarto Paese al mondo i cui cittadini avevano ottenuto il permesso di entrare in Francia. Lo ha detto il ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian, durante durante una conferenza stampa congiunta con il primo ministro Hichem Mechichi e il primo ministro francese Jean Castex a Tunisi, in occasione della visita di una delegazione ministeriale in Tunisia. Nel 2019 sono stati concessi 150.000 visti ai tunisini, mentre sono in tutto 13.000 gli studenti tunisini in Francia. Il ministro ha spiegato che la concessione dei visti ai tunisini è stata interrotta a causa della pandemia, ma riprenderà dopo aver superato questa crisi, a condizione che vengano rilasciati secondo gli standard stabiliti. (Tut)