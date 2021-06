Usa: finanziamenti elettorali, una corte si schiera col repubblicano Cruz

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una corte federale degli Stati Uniti ha riconosciuto le ragioni del senatore repubblicano Ted Cruz, in una causa intentata da quest'ultima contro la Commissione elettorale federale (Fec) e i suoi limiti ai fondi che i candidati possono raccogliere dopo le elezioni per il pagamento dei prestiti contratti prima del voto. Cruz aveva intentato causa contro una sezione della legge elettorale che proibisce alle campagne di ripagare più di 250mila dollari di debiti personali tramite donazioni post-elettorali. Cruz aveva investito personalmente 260mila dollari nella campagna per la sua rielezione al Senato, nel 2018, e la sua campagna ha intentato causa contro la Fec l'anno successivo, per rivendicare il diritto a ripianare per intero le spese tramite le donazioni post-elettorali. Un collegio di tre giudici della Corte d'appello federale di Washington ha stabilito ieri, tramite una sentenza di 31 pagine, che il limite stabilito dalla Fec nel 2002 violi il diritto di espressione di Cruz, e che il governo federale abbia "fallito nel dimostrare che il limite al saldo dei prestiti contratti serva effettivamente l'interesse di prevenire fattispecie di corruzione quid pro quo, o che il limite sia stato definito in maniera adeguata allo scopo". Un portavoce di Cruz ha definito il pronunciamento "una vittoria per il Primo emendamento e la libertà di espressione". (Nys)