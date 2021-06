Giappone: Covid, studenti diretti all'estero avranno priorità per le vaccinazioni (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone intende intraprendere la vaccinazione dalla Covid-19 per tutti i cittadini di età inferiore a 65 anni in contemporanea con quella dei pazienti affetti da malattie pregresse, nel tentativo di recuperare il ritardo accumulato dalla campagna di vaccinazione nazionale. Lo ha annunciato il ministero della Salute del Giappone il 30 maggio. Il ministero ha già dato istruzione alle autorità municipali di inviare lettere di richiamo a tutti i cittadini di età inferiore a 65 anni entro la metà del mese di giugno; già a partire dal primo giugno, però, potranno prenotare un appuntamento per la vaccinazione anche i soggetti che non soffrono di condizioni patologiche pregresse; i malati cronici avranno comunque la priorità nell'assegnazione degli appuntamenti. Il governo punta ad intraprendere le vaccinazioni dei soggetti vulnerabili, degli operatori delle case di cura e della popolazione nel suo complesso dopo il 31 luglio, data entro la quale dovrebbe essere completata la vaccinazione della popolazione anziana. (Git)