- Le aziende del Giappone hanno ridotto la spesa in conto capitale per il quarto trimestre consecutivo tra gennaio e marzo scorsi, per effetto della crisi pandemica tuttora in corso nel Paese. Nel primo trimestre 2021 la spesa in conto capitale delle aziende giapponesi è calata del 7,8 per cento annuo, per effetto dei minori investimenti in mezzi di trasporto, macchinari elettrici e immobili. (segue) (Git)