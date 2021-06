Francia-Mali: Parigi sospende cooperazione militare con Bamako

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia ha sospeso la cooperazione militare con il Mali dopo il golpe del 24 maggio, il nono in due mesi, a titolo "temporaneo". Lo ha reso noto il ministero della Difesa di Parigi. Queste decisioni saranno rivalutate nei prossimi giorni in base alle risposte che verranno fornite dalle autorità maliane", ha aggiunto il ministero francese. L'operazione francese Barkhane, impegnata in attività di contrasto al jihadismo nel Sahel, continuerà quindi a operare autonomamente. Secondo quanto scrive il quotidiano "Le Figaro", quello della Francia è un "chiaro avvertimento". "Non resterò al fianco di un Paese dove non c'è più legittimità democratica e transizione", ha affermato Il presidente francese Emmanuel Macron nei giorni scorsi in un'intervista rilasciata al settimanale "Le Journal du Dimanche". Come scrive il quotidiano "Le Monde" la decisione francese porta anche alla sospensione delle attività di addestramento alle forze maliane. (Frp)