Myanmar: presidente Croce rossa internazionale Maurer incontra il capo della giunta

- Il presidente del Comitato internazionale della Croce rossa, Peter Maurer, ha incontrato ieri il capo della giunta militare di Myanmar, generale Min Aung Hlaing. L'incontro ha segnato il culmine della prima visita di un funzionario internazionale di alto livello a Naypyidaw dal golpe militare del primo febbraio scorso. Nel corso del colloquio con il capo della giunta, Maurer ha chiesto che vengano nuovamente autorizzate le visite di delegazioni della Croce rossa internazionale ai penitenziari birmani, e che venga dato maggiore accesso all'assistenza umanitaria nelle aree di conflitto del Myanmar. Maurer ha anche sollecitato la fine delle violenze sui civili e il "rispetto del diritto internazionale" e degli operatori medici durante le operazioni di sicurezza. Secondo fonti citate dal quotidiano "Nikkei", Hlaing non ha assunto impegni precisi o vincolanti, ma non ha nemmeno respinto le richieste di Maurer, e per tale ragione la Croce rossa internazionale ritiene che il colloquio di ieri costituisca un passo nella giusta direzione. Nei mesi scorsi la giunta militare birmana ha negato l'ingresso nel Paese all'inviato speciale delle Nazioni Unite e ad altri funzionari di alto livello. Le visite della Croce rossa ai penitenziari del Myanmar sono stati sospesi lo scorso anno nel contesto della pandemia di coronavirus. (segue) (Inn)