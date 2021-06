Myanmar: presidente Croce rossa internazionale Maurer incontra il capo della giunta (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso fine settimana il Nug ha firmato un accordo di alleanza con il Fronte nazionale Chin (Cnf), gruppo armato che attivo invece nella zona occidentale del Myanmar, con l’obiettivo di rovesciare la giunta militare che ha preso il potere lo scorso primo febbraio. Il patto, firmato sabato, sancisce che le due parti si impegnano a cooperare su una base di “eguaglianza, mutuo rispetto e vicendevole riconoscimento” per “resistere alla dittatura e stabilire una democrazia federale”. L’accordo è stato firmato dal vicepresidente Lashi La, dal primo ministro Mahn Win Khaing Than e da altri ministri del Nug, così come dal presidente del Cnf, Zing Cung, e da altri leader del gruppo armato, il primo ad allearsi ufficialmente con l’opposizione. Il Fronte nazionale Chin è una delle otto formazioni armate di matrice etnica che nell’ottobre del 2015 firmarono l’Accordo di cessate il fuoco nazionale con il governo birmano all’epoca guidato dal presidente Thein Sein. (segue) (Inn)