- A Torino oggi, venerdì 4 giugno, nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3516m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: il temporaneo promontorio anti-ciclonico favorisce una bella giornata di Sole sulle regioni nord-occidentali italiane, con cieli per lo più sgombri da nubi eccezion fatta per le aree alpine dove qualche acquazzone pomerdiano non è da escludere. Clima estivo, valori diurni prossimi ai 28-30°C in pianura padana, più fresco in riviera ligure con mare poco mosso. (Rpi)