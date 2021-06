Recovery: Cingolani, maratona di cinque anni per cambiare il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- . Fra gli ospiti intervenuti durante l'appuntamento di Trieste anche il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, che in una intervista a "La Stampa" parla di Recovery Plan: "In cinque anni occorrerà mettere in piedi un piano di proporzioni colossali. Si tratterà di spendere 100 milioni di euro al giorno. L'obiettivo iniziale primario è di accelerare in maniera decisa l'installazione di fonti di energia rinnovabile, a 10 volte la nostra installazione annuale di adesso. Così avremo l'energia sufficiente per abilitare tutte le altre azioni di decarbonizzazione. E' solo un inizio però. La rotta arriva al 2050 e la transizione è una maratona". L'Italia ha già sprecato tanti miliardi Ue perché non ha saputo spenderli. "Adesso il nostro impegno è parte di un impegno globale. Poi ci sono pacchetti di riforme molto pesanti che devono accelerare. Questo aiuterà a spendere meglio e in fretta. In ultimo, la sfida a cui siamo chiamati è una sfida per i nostri figli. Non c'è un piano B". Per quel che riguarda le azioni in primo piano, "ci sono tre grandi azioni di decarbonizzazione. Quella diretta, abbattere l'utilizzo di carburanti fossili per la produzione di energia primaria e sostituire la nostra capacità di produzione il più possibile con energie rinnovabili che al momento sono eolico, solare e geotermico. Poi c'è un'azione collegata al risparmio e all'efficientamento che consente di diminuire il consumo di energia. Un terzo livello è la protezione passiva del sistema investendo in ambiente". (segue) (Res)