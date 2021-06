Recovery: Cingolani, maratona di cinque anni per cambiare il Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sono due altre fonti importanti, la prima è l'idrogeno. "Si può usare già oggi ma la sua produzione non è verde. Ecco perché l'azione primaria è quella di aumentare la quantità di energia verde. Quindi la vera scommessa è mettere a terra la potenza rinnovabile per poter poi abilitare tutte le altre vie come l'idrogeno". L'altra fonte è il nucleare. In questi giorni stanno affiorando antiche polemiche. "La Francia sta esplorando l'ipotesi di ottenere un bollino verde per l'energia nucleare prodotta da micro reattori di quarta generazione. Se ci riuscisse sarebbe un cambiamento delle regole in corso d'opera molto difficile da gestire", ha concluso Cingolani. (Res)