Governo: Salvini, tra questo e l'esecutivo Conte c'è un abisso

- La preoccupazione del leader della Lega è che "Pd e Cinque stelle non vogliano le riforme che noi e Draghi vogliamo fare". "Noi - spiega Matteo Salvini a "il Giornale" - stimoliamo, ma intanto procediamo sulla giustizia con Cartabia e Draghi. Più in generale rispetto al governo Conte, c'è un abisso, siamo molto, molto più avanti. Pensi solo Figliuolo rispetto ad Arcuri. E siamo solo all'inizio. Lavoriamo sulla pubblica amministrazione, sul fisco e su tanti altri fronti". L'ex ministro dell'Interno ha appena incontrato Brunetta: "Condivido al 100 per cento il suo impegno per una pubblica amministrazione giovane, smart, digitale. Vogliamo i concorsi in 100 giorni, vogliamo procedure snelle, vogliamo la meritocrazia". Sono parole che risuonano da vent'anni. "Brunetta sta mettendo mano alla materia e il parlamento è chiamato a pronunciarsi a breve. È un tornante decisivo". Quanto al fisco, "possiamo subito alzare la Flat tax per le partite Iva in regime forfettario. Portando il tetto da quota 65mila a 100mila euro. Questo si può fare già domani", ha concluso Salvini.(Res)