Usa: assalto al Congresso ha provocato danni per 1.5 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attacco del 6 gennaio al Campidoglio degli Stati Uniti ha causato danni per quasi 1,5 milioni di dollari. Lo hanno scritto i pubblici ministeri federali nei documenti relativi a un patteggiamento con una delle persone coinvolte nella rivolta di Capitol Hill, dove un gruppo di sostenitori dell’ex presidente Usa, Donald Trump, ha fatto irruzione per interrompere la certificazione del voto elettorale da parte del Congresso. "Il tuo cliente riconosce che la rivolta che si è verificata il 6 gennaio 2021 ha causato a partire dal 17 maggio 2021 circa 1.495.326,55 danni al Campidoglio degli Stati Uniti", si legge nella lettera di patteggiamento nel caso di Paul Hodgkins, scritta dal procuratore degli Stati Uniti Mona Sedky. Hodgkins si è dichiarato colpevole di ostruzione a un procedimento ufficiale, cioè la votazione in corso al Campidoglio al momento dell’assalto, e ha firmato la dichiarazione per l'ammontare dei danni causati dalla rivolta. Insieme al riconoscimento del costo totale, Hodgkins ha accettato di pagare 2.000 dollari per parte sua.(Nys)